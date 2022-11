Jungle Boy habla de su cambio de nombre en AEW

Jungle Boy ahora es «Jungle Boy» Jack Perry en AEW. Ha pasado a utilizar su nombre real con el que usaba hasta ahora como luchador como apodo. Después de vencer a Luchasaurus en Full Gear 2022, estuvo hablando de ello en la conferencia de prensa, comentando también qué le parecía que Jim Ross lo llamara Jack Perry cuando se llamaba Jungle Boy.

► «Jungle Boy» Jack Perry habla de su nombre

«No creo que regrese solo a Jungle Boy. Eso originalmente, cuando estaba en el circuito independiente, surgió como una forma de no usar mi nombre real y mantenerme alejado de mi vida personal. Luego, Christian se fue y lanzó eso fuera del agua. En este punto, no hay forma de ocultarlo realmente. Estoy feliz en este momento. Puede que no sea Jungle Boy para siempre. Ya veremos.

«Al principio, realmente no estaba preparado para eso. Creo que Jim Ross fue el primero en exponerlo y, no había nada que pudiera decir al respecto, no le voy a decir a este tipo que no lo haga. Estaba muy agradecido, supongo que con Tony (Khan), de que se me permitiera salir en la televisión y llamarme Jungle Boy y eso fue todo. Fue bueno que pudiera hacer eso. Tiene sentido a medida que el personaje progresaba.

«Estoy feliz con la progresión. Es más como un apodo ahora. No es tan literal, Jungle Boy. Estoy feliz con la forma en que va. Quién sabe cómo se verá en el futuro. La primera vez que lo escuché, estaba viendo el programa y no sabía que estaba haciendo eso. ‘Oh, supongo que eso es todo ahora’. Realmente nunca tuve un problema con eso, no es algo que yo mismo diga, pero fue genial para mí. Aquí está Jim Ross gritando mi nombre una y otra vez. Eso es bastante bueno. Mirando hacia atrás, me quito el sombrero con él».

