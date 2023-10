Jon Moxley se ríe de su reciente conmoción cerebral

Durante su lucha con Rey Fénix en AEW Dynamite Grand Slam, Jon Moxley sufrió una conmoció cerebral que, además del grave problema de salud, le hizo perder el Campeonato Internacional. Afortunadamente, no tardó demasiado en recuperarse y volver a la acción luchística. En la empresa All Elite, no en un combate todavía, pero sí anduvo a golpes últimamente con el Blackpool Combat Club.

En cambio, ayer debutó finalmente en la promoción británica Over The Top Wrestling en Dublín, Irlanda, enfrentando a B Cool en una lucha hardcore. A modo de curiosidad, anteriormente ambas partes intentaron trabajar juntas en dos ocasiones, pero la primera no pudo ser debido a la pandemia del covid y la segunda debido a un house show de AEW.

Después del enfrentamiento, Jon Moxley tomó un micrófono y agradeció a la multitud para después hacer una broma sobre su reciente conmoción cerebral. También elogió a su oponente: » es estúpido, pero resistente».

«Es genial escuchar sus voces en vivo y en persona, Dublín. Este día ha sido tres años en proceso, pero finalmente llegó. Y al igual que cualquier noche, ya sea lunes, martes, viernes o sábado, no juego. Hago esto, a menos que me noqueen, todas las malditas noches. Les agradezco a todos por darme la bienvenida aquí en OTT».

Después de que MOX se fuera del escenario, B Cool dijo que si alguna vez quisiera regresar, hablaría bien de él con el promotor de OTT, Joe Carbray, siempre y cuando Moxley hiciera lo mismo por él con AEW.

