El nacimiento de AEW fue una bendición para luchadores y empresas, para la industria, incluso WWE. No tanto a la hora de presentarse como rival de NXT mientras esta se emitía los miércoles ni como una alternativa para las Superestrellas descontentas, como era el caso de Jon Moxley.

El exDean Ambrose no se fue en una decisión repentina, llevaba mucho tiempo infeliz, y claramente la compañía All Elite era ideal para él pues le permitía seguir en Estados Unidos al máximo nivel, pues ROH estaba como estaba, IMPACT lleva muchos años sin ser lo que era… Aunque en su caso particular no podemos pasar por alto que sigue trabajando en la escena independiente.

► Jon Moxley sin AEW

Entonces, ¿habría cambiado demasiado su camino de no existir AEW? Obviamente, sí, pero no tanto en el sentido de que él seguiría haciendo lo que está haciendo, solo que en otros sitios. Él lo explica en The Messenger.

«La coincidencia fue increíble. Estaba a punto de marcharme, de una forma u otra. No me importaba si volvía a salir en la televisión o no. Estaba dispuesto a luchar con una máscara en México en un estacionamiento si eso significaba volver a disfrutar. Odio hablar en tercera persona porque suena pretencioso, pero desde el punto de vista de mi personaje, hace que sea más fácil.

«Pero fue como si Jon Moxley estuviera recibiendo la fecha de su liberación de la cárcel y volviendo al mundo, y justo en ese momento AEW estaba comenzando. Si no hubiera existido AEW, creo que estaría haciendo exactamente lo mismo, solo en un montón de otros lugares. Probablemente me verías en Japón o en Revolver, lugares como esos. No sería muy diferente».

AEW fue ideal para Jon Moxley y lo sigue siendo, tanto que en 2022 firmó un nuevo contrato de cinco años.