Ilja Dragunov valora la disputa entre AEW y NXT

Ilja Dragunov es uno de los elementos fundamentales de NXT en la actualidad, y como tal no hace mucho fue clave en la victoria de la marca de WWE ante AEW. De hecho, es el Campeón NXT, lo cual va a poner en riesgo pasado mañana en la noche dos de Halloween Havoc 2023 cuando Carmelo Hayes intente recuperar el título. Pero antes, ¿cómo valora el Unbesiegbar la rivalidad existente entre los dos programas, entre las dos empresas? Por ello le preguntaron recientemente en TV Insider.

► La disputa NXT vs. AEW

«Abordo la situación de la misma manera en la que enfrento la competencia en general en mi vida. No tengo opinión al respecto porque, desde mi perspectiva, no hay nadie que pueda hacer lo que yo hago. No veo competidores en ese sentido. Lo mismo siento por toda la marca NXT. No veo a nadie trabajando de la misma manera en que lo hace la marca NXT«.

«Tenemos este ambiente de trabajo en el que todos están motivados para evolucionar constantemente, de una manera que nadie más puede copiar o reproducir. Creo que todos los demás, especialmente yo como campeón de NXT, estábamos enfocados en ofrecer un rendimiento sobresaliente esa noche. Además, dado que había íconos presentes, queríamos crear algo memorable y hermoso que la gente no olvidara durante mucho tiempo«.

No se sabe cuando NXT y Dynamite van a volver a coincidir el mismo día pero sabemos que habrá nuevo enfrentamiento televisivo entre WWE y AEW, ahora con Friday Night SmackDown y Collision. El viernes 17 de noviembre, desde el KIA Forum de Inglewood (California, EEUU), tendrá lugar de 8 a 10 pm ET una edición especial de Collision, para de esta forma poder presentar el programa antes de Full Gear, estipulado para el día siguiente, sábado 18.