El difícil camino de Jon Moxley hacia la sobriedad

Jon Moxley tuvo una dura batalla contra la adicción al alcohol, que sigue a día de hoy, cuando lleva casi dos años sobrio, para salvar su vida y su carrera. Acerca de ello hace una interesante reflexión en su reciente entrevista con The Messenger. MOX también agradece a su esposa, Renee Paquette, por salvarle la vida y estar ahí para apoyarlo y dice su hija le da una nueva motivación.

► La sobriedad de Jon Moxley

«Es realmente difícil. No es el mismo infierno que antes, pero es un desafío completamente diferente todos los días en el que no sabes en qué dirección podría ir. Me encantaría darte una respuesta positiva, tipo libro de autoayuda o algo sobre maldito sol, arcoíris y hadas, pero esa no es realmente la realidad. En general, ha sido bueno. Soy el tipo más afortunado del mundo. Pero, sabes, pagarás en el otro lado las elecciones que hagas en tu vida. Estropeas la química de tu cerebro. Se necesita mucho tiempo para que tu cuerpo y el daño físico que te has hecho a ti mismo se regulen. No siempre soy la persona más fácil de llevar. Tengo cambios de humor locos y cosas así.»

«Solía envidiar a las personas que llevaban vidas normales y no estaban pasando por la misma mi*rda que yo estaba pasando. Ahora todavía envidio a las personas que no están pasando por la misma mi*rda que yo estoy pasando. Es solo una mi*rda diferente«.

«Puedo ver el mundo con mucha más claridad. La lucha libre profesional en particular está llena de mi*rda y de personas que hablan mi*rda. Siempre he tenido una tolerancia muy baja para la mi*rda. Pero ahora es inexistente, mi nivel de paciencia para la mi*rda«.

«Planeo estar aquí por mucho tiempo y lograr mucho más. Siento que apenas he rozado la superficie de lo que soy capaz«.