Todo el mundo puede deducir que la relación entre Vince McMahon y John Cena es demasiado buena. Puesto que esto es evidente, no solo por lo que ha ganado en la WWE, sino por los ejemplos vistos fuera de pantalla.

Sin embargo, poco se ha hablado de la misma a nivel personal y menos por los protagonistas. Pero recientemente Cena lo hizo.

El luchador y actor de Hollywood estuvo en el Jimmy Kimmel Live en la noche de ayer y allí realizó un divertido sketch en donde «desbarataba regalos de navidad horrendos».

Sumado a eso, habló de cómo actualmente está filmando la cinta Suicide Squad, reveló sus futuros planes con la WWE y dijo esto del señor McMahon:

«Él es mucho más que un jefe para mí. Es un amigo, es una figura paterna, es un mentor, es un recurso de confianza. Está lleno de sabiduría, pero, sobre todo, sí, todavía lo considero y lo veo como mi jefe. También ha tenido un tremendo efecto en mi vida. Realmente ha tenido un tremendo impacto en mi vida«.

En el pasado, el señor McMahon dijo esto de John:

Happy birthday to @WWE’s Babe Ruth, @JohnCena! I really can’t describe in words how much @JohnCena means to me and the @WWEUniverse. #HustleLoyaltyRespectLove pic.twitter.com/6VOumWBxJs

— Vince McMahon (@VinceMcMahon) April 23, 2019