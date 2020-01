Empezó diciendo que su última renovación con WWE sería el último contrato que firmaría. Eso todavía dejaba la puerta abierta, si pensamos que un acuerdo excluviso con una empresa, a que trabajara durante un tiempo más como independiente antes de retirarse definitivamente. No obstante, poco después continuó comentando que se retirará cuando termine su relación con el Imperio McMahon. Muchos esperan que AJ Styles se tome unos años, o unos meses para luchar en otros sitios una vez eso ocurra, pero sus palabras no lo indican así.

«The Phenomenal One» ha hecho todo lo que tenía que hacer en la lucha libre. Conquistó Estados Unidos, conquistó Japón y tuvo la ocasión también de luchar de forma breve en México hace unos cuantos años. Ha ganado todo tipo de títulos, el respeto de todo el mundo, ha dado algunos de los mejores combates de la historia… Y precisamente por todo eso queremos más, queremos mucho más.

► AJ Styles vs Kenny Omega una última vez

Por ejemplo, ¿quién no querría verlo en una última lucha con Kenny Omega antes de colgar las botas? De hecho, sería la tercera, sería el segundo mano a mano entre ambos. Styles no ha comentado nada al respecto recientemente, pero sí lo ha hecho la estrella de AEW. Y tiene una condición para que se enfrenten. No hará falta mucho para que eso ocurra.

It would take one phone call — Kenny Omega (@KennyOmegamanX) January 9, 2020

— AJ está cerca del retiro. ¿Alguna posibilidad de que tengan una lucha de ensueño? — Solo hace falta una llamada.

Lamentablemente, esa llamada tendrá que esperar a que Styles finalice su acuerdo contractual con WWE. Pero, una vez eso ocurra, nunca se sabe.

La primera y única vez que ambos se enfrentaron, su único mano a mano, fue el 21 de junio de 2006 en PCW Back To School Bash. Entonces, Omega venció a Styles. La segunda vez que compartieron encordado, no lo volvieron a hacer nunca más, fue el 5 de enero de 2016 en NJPW New Year Dash, cuando vencieron en un combate de duplas a Shinsuke Nakamura y YOSHI-HASHI, representantes de CHAOS.