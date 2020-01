Como lo hemos dicho en varias ocasiones aquí en SÚPER LUCHAS, el futuro de Andrade en la WWE luce Brillante. Y muestra de ello es que recientemente ganó el Campeonato de los Estados Unidos WWE.

El mexicano sorprendió a Rey Mysterio en un House Show desde el Madison Square Garden y en el primer Raw del 2020 el enmascarado no pudo recuperar su título.

La lucha de revancha dio paso a una rivalidad que la WWE no se ha animado a realizar de lleno por cualquier razón, pero que sin duda ha entretenido tanto a los fans como a sus colegas de la empresa, pues cada lucha que estos nos brindan es para enmarcar.

La rivalidad prosigue y aunque no hay planes, de momento, para un combate en Royal Rumble 2020 o WrestleMania 36, parece ser que en los próximos Raw podríamos tener un giro importante en la misma que catapulte la rivalidad a una lucha de PPV.

Hay quienes dicen que Rey Mysterio se terminará alienando con Zelina Vega, sobre todo porque a «El Ídolo» no le importó que Mysterio chocara a Vega, pues esto a la postre le sirvió para ganar. Pero es es ya adelantarnos demasiado. Por ahora lo único concreto es que Andrade sigue faltándole al respeto a Mysterio:

My time! Your legacy is over #619 , forget the past, live the present and think about your future. I am the New #unitedstates champion and the face of Latinos. #andrade #elidolo #lamuñeca https://t.co/HR4DcCmiku

