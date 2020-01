El año viejo dejó mucha emoción dentro del mundo de la lucha libre, sobre todo con la creación de AEW, que vino a refrescar el panorama, pero también dejó estadísticas que, desde el punto de vista de la nostalgia, dan para pensar.

En el 2019 se terminó una increíble racha de Big Show y otra de John Cena dentro de la WWE. Y el causante detrás de esto fue el mundo del cine. ¿Qué tienen que ver ambas cosas?

► Racha de Big Show

Primero que recordemos que una vez pasado el PPV TLC 2019, se rompió la tremenda racha que tenía Cena de luchar en al menos un evento de Pago Por Ver de la WWE durante los últimos 17 años. Eso pese a que la leyenda había dado esperanzas de tener un combate sorpresa en el show para mantener su racha y al final no ocurrió.

El encargado de darle a conocer al mundo este interesante dato anecdótico fue H Jenkins de Ringside News, quien reportó lo siguiente:

«El 2019 fue el primer año desde el 2007 en el cual The Big Show no luchó en un solo combate en la WWE. Todavía es parte del elenco de WWE, pero no tuvo un regreso al ring durante el último año de la década. La última vez que Big Show luchó en un PPV fue contra Big Cass en SummerSlam 2017. Su última lucha en Raw fue contra Braun Strowman en un combate en jaula de acero el 4 de septiembre de 2017. Si recuerdan, la jaula fue rota con el cuerpo de Big Show y aparentemente eso se usó para sacarlo de la televisión antes de someterse a una cirugía de cadera».

Recordemos que el contrato de Big Show con la WWE finalizó en febrero de 2018, si bien luego la WWE le ofreció bastantes mejoras en las negociaciones al ver que se iba y se terminó firmando un nuevo contrato en mayo. Ya estaba recuperado de la cirugía de cadera, cuya recuperación tuvo peligrosos momentos, pero entrenando sufrió una nueva lesión desconocida hasta el día de hoy.

La última aparición de Show con WWE fue en octubre de 2018 cuando ayudó a Cesaro y Sheamus a ganarle el Campeonato de Parejas a The New Day en el SmackDown 1000. Se decía que formarían una alianza, pero esto finalmente no tuvo lugar.

El motivo por el cual no luchó fue porque está comprometido de lleno con su carrera actoral. Para este 2020 se espera el lanzamiento de The Big Show Show, una comedia para Netflix.