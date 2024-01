John Cena: «Soy el Superman de la WWE»

«Conocía la respuesta antes de que terminaras siquiera la pregunta. Superestrella de la WWE. Desearía poder hacerlo infinitamente, en perpetuidad, para siempre. Desearía poder salir al medio de ese cuadrilátero, frente a una audiencia en vivo en Raw o SmackDown, no hay energía como esa» Esto decía John Cena en Impaulsive with Logan Paul cuando le preguntaron sobre qué personaje de todos los que ha interpretado querría interpretar de por vida. No Jacob Toretto en la franquicia Fast & Furious o Peacemaker en el universo de películas y series de DC.

► John Cena, el Superman de WWE

Pero con los superhéroes continuamos pues también le preguntaron que definiera su personaje en la WWE y él mencionó a Superman. «The Champ» nunca dio vida a este en el cine o en la televisión pero quizá un día sí comparta historias en alguna de ellas como Peacemaker. Recordemos que se está preparando tanto una secuela de la serie del mismo nombre, así como Superman: Legacy, la nueva película de Superman, que se estrenará en 2025 y servirá como la primera, teóricamente, del nuevo universo cinematográfico basado en DC Comics.

«John Cena en la existencia de la WWE es bastante fácil de definir para mí: Superman. Y no me refiero a que sea más fuerte que todos, pueda correr más rápido que un tren, o sea más fuerte que un tren, o más rápido que un toro, o lo que sea. Me refiero a que Superman actúa con pura virtud. Superman tiene un código moral. Superman puede estar en conflicto, pero cuando está en conflicto, su Estrella del Norte es su código moral y sus virtudes. Afecta el lenguaje corporal. Afecta tu entrega.»

Lamentablemente, el Superman de la WWE está próximo a su retiro. Y como en el cine, ¿quién podría ser el nuevo?