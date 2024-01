John Cena juega con participar en WrestleMania 40

“Cumplí 47 años el año pasado y no me queda mucho tiempo en la WWE. Sabes, estoy tratando de averiguar cuándo cerrar ese capítulo. (…) Estoy dispuesto a escuchar lo que WWE tiene que decir. Tengo casi dos décadas y media de sabiduría acumulada y creo que puedo ofrecer una perspectiva de mentor con seguridad. Entonces, si no me integro a la familia WWE en el futuro y a perpetuidad, entonces creo que es un desperdicio para todos los involucrados”. Esto decía John Cena sobre su retiro recientemente.

► ¿John Cena en WrestleMania 40?

Pero antes de que su carrera como luchador toque a su fin esperemos que todavía le queden unas cuantas luchas, una de las cuales, quizá, pueda ser en WrestleMania 40. Aunque cuando se habla de futuro luchístico de «The Champ» no solo se puede tener en cuenta su edad o los posibles oponentes e historias sino también su ocupada agenda como estrella de Hollywood. Y es este el motivo por el que el 16 veces Campeón Mundial no sabe si estará libre para cuando se celebre «The Showcase of the Immortals».

«No sé si estaré libre ese fin de semana, pero es un fin de semana y las películas no se filman los fines de semana«, dijo en tono juguetón a Entertainment Tonight. «Pero cuando digo que he terminado, en la WWE dicen ‘nunca digas nunca’ y mucha gente se retira y regresa, solo estoy siendo honesto conmigo mismo. Ahora hay una generación nueva tan talentosa. Es hora de transmitir esa energía eléctrica a las personas que pueden estar allí todos los días».

Todavía queda mucho para el evento magno por lo que tendremos tiempo de hablar de la posible participación de John Cena. Pero, especulando, así para empezar, si el año pasado, en WrestleMania 39, enfrentó a Austin Theory, entonces Campeón de Estados Unidos, ¿por qué no este al actual monarca, Logan Paul?