Dragon Lee acudirá a NXT Vengance Day 2024 a recuperar el Campeonato de Norteamérica de manos de Oba Femi, la nueva bestia de WWE, en lo que será también una misión de venganza pues el además ganador del torneo Breakout 2023 fue quien lo destronó hace unas pocas semanas, lapso del tiempo en el que ha pasado de la nada al todo.

IT IS OFFICIAL Oba Femi will defend his #WWENXT North American Championship against @dragonlee95 at #VengeanceDay! 🎟️ TICKETS ON SALE NOW: https://t.co/8hJlBLXfjj pic.twitter.com/yfQcNfqQ0L — WWE NXT (@WWENXT) January 24, 2024

Durante el programa de esta semana del territorio de desarrollo, el luchador de Tala, Jalisco, venció en un mano a mano a Scrypts antes de que el monarca aceptara su desafío para el Premium Live Event que se realizará el 4 de febrero en la F&M Bank Arena en Clarksville, Tennessee, Estados Unidos.

► Dragon Lee, a por Oba Femi

Una vez acabado el show, el enmascarado le dedicó un mensaje a su oponente y a los fanáticos en NXT Exclusive:

«Puedo explicarte exactamente cómo estoy preparado, cuál es mi plan. Pero es simplemente mejorar cada día. Oba es más alto que yo, más grande que yo, más pesado que yo. Le voy a mostrar quién es Dragon Lee, de dónde vengo, y en el Día de la Venganza, voy a recuperar mi Campeonato Norteamericano«.

EXCLUSIVE: Despite the odds being stacked against him, @dragonlee95 is ready to dethrone Oba Femi at #VengeanceDay. #WWENXT pic.twitter.com/MEJ3FGtv9v — WWE (@WWE) January 24, 2024

Con esta nueva lucha anunciada, el cartel de Vengeance Day luce así:

CAMPEONATO NXT

Ilja Dragunov (c) vs. Trick Williams

CAMPEONATO FEMENIL NXT

Lyra Valkyria (c) vs. Roxanne Pérez

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT

Oba Femi (c) vs. Dragon Lee

Dusty Rhodes Tag Team Classic – Final

Bron Breakker y Baron Corbin vs. ?

The Family (Tony D’Angelo, Channing «Stacks» Lorenzo y Adriana Rizzo) vs. OTM (Lucien Price, Bronco Nima, y Jaida Parker) (con Scrypts)

This is personal. O.T.M. takes on #TheFamily in a Six-Person Mixed Tag Team Match at #VengeanceDay! 🎟️ TICKETS ON SALE NOW: https://t.co/8hJlBLXfjj pic.twitter.com/EkDheFuScx — WWE NXT (@WWENXT) January 24, 2024