John Cena no sería el rival de Roman Reigns en Crown Jewel

John Cena sigue siendo una gran atracción en WWE a pesar de que ya dejó de ser un luchador a tiempo completo, y los fanáticos todavía llenan las arenas a donde vaya. El 16 veces campeón mundial ha aprovechado la huelga de guionistas en Hollywood para tener una de sus etapas más largas en los últimos años dentro de la WWE, y parece estar disfrutando cada momento. Su inusual asociación con LA Knight lo conducirá hacia un combate en Fastlane contra The Bloodline, pero hay muchos que ven mucho más allá de eso.

► Roman Reigns, sin rival todavía para Crown Jewel

Roman Reigns es el Campeón Universal Indiscutible de la WWE y actualmente disfruta de una agenda a tiempo parcial, donde incluso lleva varias semanas sin aparecer. Sin embargo, es casi un hecho de que estará en Crown Jewel el sábado 4 de noviembre, aunque su rival seguirá siendo una incógnita.

Si bien hubo un informe reciente que indicó que John Cena podría estar en los planes para un combate contra Roman Reigns en Crown Jewel, e inclusive la compañía ha dado algunas pistas de que también podrían ir en esa dirección, debido a las interacciones del 16 veces campeón mundial con los miembros de The Bloodline. Sin embargo, el último Wrestling Observer Newsletter señaló que WWE no estaría planeando John Cena vs Roman Reigns en Crown Jewel en Arabia Saudita.

«Aunque las promos donde Bloodline y Heyman hablan de Cena como ‘el segundo mejor luchador de todos los tiempos’, con la idea de que Reigns es el más grande y un juego con el lema de Cena en la WWE de ser el mejor, y Cena también está en este punto programado para Crown Jewel, nos confirmaron que Reigns vs. Cena no es el combate planeado para el evento«

Dicho esto, si bien está previsto que John Cena esté en Crown Jewel, esta no sería por el título del Jefe Tribal, por lo que los fanáticos tendrán que esperar para ver si se dará una revancha entre ambos en algún momento, que también le daría la oportunidad a Cena de desempatar su récord con Ric Flair.