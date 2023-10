¿Roman Reigns vs. John Cena en Crown Jewel 2023?

“Una nota del calendario es que estarán presentando Smackdown y shows en vivo en los Estados Unidos el fin de semana del show de Arabia Saudita el 4 de noviembre, pero no una grabación de Smackdown. Parece que harán dos SmackDowns en Milwaukee, pero algunos de los mejores talentos no irán a Arabia Saudita ya que en el pasado no han realizado shows en vivo durante el fin de semana de espectáculo en Arabia Saudita”. Unos días atrás, Dave Meltzer ofrecía estas palabras sobre Crown Jewel 2023.

► ¿Reigns vs. Cena en Crown Jewel?

Más recientemente, en Wrestling Observer Radio, el Editor en Jefe del WON da nuevos detalles del próximo evento de WWE en Arabia Saudí, de manera breve, pero contundente:

«Parece que Arabia Saudita va a ser Roman Reigns contra John Cena«.

Meltzer pone sobre la mesa esta información atendiendo a que The Champ luchará contra Jimmy Uso y Solo Sikoa este sábado en Fastlane 2023, con LA Knight como compañero de equipo. El reputado periodista considera que la historia del 16 veces Campeón Mundial con The Bloodline continuará hacia un nuevo mano a mano con The Tribal Chief, a quien se enfrentó por el Campeonato Universal Indiscutible WWE en SummerSlam 2021. Nada es oficial todavía pero continuaremos informando en SÚPER LUCHAS.

Antes, a falta de dos días para el evento, veamos el cartel que presenta, de momento, Fastlane 2023: