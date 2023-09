LA Knight será compañero de John Cena en Fastlane

La semana pasada, todo parecía indicar que AJ Styles se uniría a John Cena en Fastlane para enfrentarse a The Bloodline, pero un inesperado giro de los acontecimientos provocó un cambio en el compañero de The Marine.

Cena se quedó solo después de que el Fenomenal fuera enviado al hospital, pero él no se rindió y afirmó que, si no tenía compañero, lucharía en un dos contra uno.

Sin embargo, en ese momento aparecieron Solo Sikoa y Jimmy Uso para atacar a Cena, quien no pudo evitar ser abrumado y estuvo a punto de recibir un ataque sobre la mesa de comentaristas.

La sorpresa llegó en ese momento, ya que LA Knight apareció para atacar a los miembros de The Bloodline y, de manera sorprendente, tomó el contrato de la lucha y lo firmó para unirse a Cena en Fastlane, lo que dejó atónita a la propia estrella de Hollywood.

That reaction for LA Knight returning to make the save for John Cena 🔥🔥🔥#SmackDown pic.twitter.com/QghpLuJZpd

— Wrestle Ops (@WrestleOps) September 30, 2023