Austin Theory se encaró con Dragon Lee en SmackDown

Desde que se unió a Grayson Waller, Austin Theory sigue buscando seguir sumando triunfos en su récord y para ello enfrentó a Cameron Grimes, quien está buscando hacerse de un lugar en SmackDown.

Antes del encuentro, Theory se estuvo haciendo de palabras con Dragon Lee, que estuvo entre el público. Precisamente esto hizo que Austin Theory se distrajera al inicio del combate y terminara por ser golpeado por su rival.

THEY GOT MY GUY DRAGON LEE EVERYWHERE 🔥

IT’S ONLY UP FROM HERE ❤️🇲🇽#SmackDown pic.twitter.com/HVCKmRG9ja

