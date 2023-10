¿Cómo es posible no odiar a Dominik Mysterio? (pregunta un servidor, que está disfrutando tremendamente con el trabajo del joven luchador) Traicionó a su propio padre, uno de los más grandes de todos los tiempos, Rey Mysterio, así como a otro WWE Hall of Famer y enormemente querido como Adam Copeland (entonces, Edge), para unirse a la facción de heels The Judgment Day con los odiosos Finn Bálor, Damian Priest, y Rhea Ripley, convirtiéndose desde entonces no solo en un villano sino en un tramposo y en un cobarde.

► Mickie James no odia a Dominik Mysterio

Sin embargo, todavía queda quien no lo odia, como Mickie James, según confiesa la luchadora de IMPACT en Busted Open Radio:

«¿Puedo decirte algo? Dom es increíble. Sé que interpreta a un villano y que se supone que debemos odiarlo, pero cuando lo ves, te preguntas: ‘¿Dónde se entrenó?’. Es realmente interesante. No es como si lo hubiéramos visto en el circuito independiente o en una organización más pequeña, donde sabíamos que Dom estaba entrenando para ser un luchador antes de aparecer en la televisión de la WWE».

Y así como apoya a Dirty Dom, también entiende que Copeland se sienta libre actualmente en AEW:

«Puedo comprender cuando Adam menciona la ‘libertad’, ya que en Impact tengo mucha libertad. Esa es una de las razones por las que me quedo aquí y disfruto de estar, debido a esa libertad. Estoy segura de que el calendario de AEW es exigente, pero estoy convencida de que no es tan exigente como el de la WWE».

Dominik acaba de recuperar el Campeonato Norteamericano de NXT y se encuentra en su segundo reinado individual como Superstar.