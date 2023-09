Dominik Mysterio: «Muchos intentaron imitar mi papá»

Durante el WWE RAW de esta pasada noche, Dominik Mysterio retuvo el Campeonato Norteamericano ante Dragon Lee en el primer combate de este en el main roster. El joven monarca pasará pronto a otra cosa pues este sábado expondrá el título en No Mercy 2023. Por otro lado, es posible que ambos vuelvan a encontrarse cuando el enmascarado sea ascendido. Aunque, al mismo tiempo, en In The Kliq, Dirty Dom asegura que lleva lidiando con luchadores como él, que intentan imitar a su padre, toda la vida.

► Dominik critica a Dragon Lee

«Ahora bien, no diría que me intimida Dragon Lee. Sabes, he lidiado con tipos como Dragon Lee toda mi vida, creciendo en este estilo de lucha libre, especialmente alguien que está tratando de ser como mi papá. Así que podrías decir que tengo algo de experiencia con eso. No creo que me intimide en absoluto. Ya lo he vencido. Desafortunadamente, él también tiene una victoria sobre mí, pero fue una victoria por casualidad. Tengo una victoria limpia sobre él. Así que no creo que realmente me intimide, y me veo a mí mismo saliendo aún como Campeón Norteamericano de NXT.»

«No creo que haya un próximo Rey Mysterio. No porque él sea mi papá, sino porque el Mysterio que importa soy yo. Soy el que lleva el nombre Mysterio en la espalda y lleva el Título Norteamericano de NXT literalmente a toda América del Norte, que incluye Canadá, México y Estados Unidos. Nadie ha hecho eso antes. Así que el hecho de que esté en el evento principal de los tres programas en una semana, literalmente el evento principal de Raw todas las semanas. No hay un ‘próximo Rey Mysterio’. Soy el Mysterio que importa, simple y llanamente.»