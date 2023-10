Adam Copeland señala una diferencia entre WWE y AEW

Adam Copeland decidió no renovar con WWE para aventurarse a AEW y uno de los motivos es el oceáno de posibilidad que tiene delante de sí en cuanto a futuros oponentes. De hecho, en The Ringer Wrestling Show, señala que en su anterior empresa no podía armar una lista de luchadores con las que vérselas en el encordado.

► Los futuros rivales de Adam Copeland

«Honestamente, fue después de Judgment Day porque, bueno, esa historia está terminada. Así que, ¿hm? No hubo nada de ambas partes, no hay ningún rencor, no hay malos sentimientos en absoluto. De hecho, estoy realmente contento por eso porque amo esa empresa, pero llegó un momento en el que llevas ahí 25 años. Tenía contrato para diez combates al año, ofrecí más porque pensé que, si estoy más presente, puedo contribuir más y podemos hacer tramas más profundas, pero tienen un punto muy válido, y es que si estás más presente, deja de sentirse especial, y sé que eso puede pasar.

«Sé que puede llegar a ser el caso también con AEW, cuando se convierte en una rutina, la gente piensa: ‘Ok, es ese tipo de nuevo’. Pero estoy tratando de ver el lado positivo de eso, puedo contar historias más profundas de esta manera en lugar de aparecer cada tres meses de vez en cuando. Así que, eso es realmente todo, ¿qué más quedaba por hacer? Incluso en términos de luchar contra la mayoría del roster actual, no había una larga lista de nombres en los que pudiera pensar. Miré al otro roster, y sí la había. No es una crítica hacia nadie, solo significa que pude luchar contra muchas personas realmente geniales en esos tres años y medio, cuatro años que estuve con WWE en esta última etapa.»