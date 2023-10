Tiffany Stratton: «Paul Heyman vino a felicitarme»

Recientemente, descubríamos que Becky Lynch propuso varias veces a Mick Foley que fuera su manager, lo cual en el presente la luchadora de WWE no necesita. Continuando con ello, podemos hacer la misma afirmación con Tiffany Stratton, quien, si bien está notablemente alejada de The Man, está demostrando que no le hace falta alguien que hable por ella. Ella misma lo ha estado haciendo desde el primer momento y ya ha tenido que vérselas en el micrófono precisamente con la actual Campeona NXT.

#WWENXT Women’s Champion @BeckyLynchWWE and former champ @tiffstrattonwwe make their case for why they will be the victor TONIGHT at #NXTNoMercy. pic.twitter.com/ProJg0FwJP — WWE NXT (@WWENXT) September 30, 2023

► Paul Heyman felicitó a Tiffany Stratton

Y ha mantenido el tipo en cada uno de los segmentos que han compartido, desde programas semanales de la marca amarilla hasta encuentros tras bastidores durante eventos como Payback 2023. Tan bien lo ha hecho Tiffany Stratton que en una ocasión Paul Heyman se le acercó para felicitarla, según revela a Graham «GSM» Matthews.

«De hecho, Paul Heyman se acercó a mí y me dijo que hice un trabajo realmente bueno en mi segmento en el backstage con Becky, manteniéndome firme y destacando incluso con Becky Lynch justo a mi lado.»

La ahora exCampeona NXT comenta también que Payback le dio tranquilidad en lo relativo a su futuro en WWE. Todavía no se sabe cuando va a ser ascendida, pero podríamos considerar que salvo sorpresa un día estará en el main roster. Y si continúa creciendo como hasta ahora será una luchadora importante del mismo.

«Sí, definitivamente es un poco reconfortante saber que me han estado poniendo en Raw y dándome segmentos en el backstage de vez en cuando. Definitivamente me llena de emoción para cuando me llamen. Espero que sea pronto, pero cuando sea el momento adecuado, estaré lista.»