John Cena y LA Knight: Una alianza inesperada

En las últimas semanas, John Cena y LA Knight se han convertido en improbables socios, ya que ambos se han encontrado enemigos comunes en The Bloodline. Y después de que el hombre del «Yeah» acudiera en ayuda de Cena el viernes pasado en WWE SmackDown, ahora formarán equipo por primera vez este sábado en Fastlane, enfrentándose a Jimmy Uso y Solo Sikoa.

► John Cena se ve reflejado en LA Knight

John Cena habló sobre la siguiente lucha durante una aparición reciente en WWE The Bump y admitió que si bien no son «mejores amigos» con LA Knight y tal vez no sean el equipo más compenetrado, sabe que estarán en la misma página cuando se enfrenten a Sikoa y Jimmy Uso en el ring. El «GOAT» también habló sobre LA Knight y su meteórico ascenso dentro de la WWE durante los últimos meses, y las similitudes que hay con su ascenso a la cima.

«Se sintió genial, sólo porque me recuerda cuando comencé a ganar un poco de notoriedad y relevancia en la WWE. LA Knight y mi historia son un poco paralelas. Él simplemente se negó a darse por vencido… y lo ha hecho a su manera, incluso en muchas ocasiones siendo un desvalido y siendo olvidado por la gente en las entrañas de la arena, pero no olvidado por la gente en la arena que lo anima».

«Y creo que lo que ha hecho es increíble. Trabajamos muy duro para llegar a donde estamos. Y este es un trabajo que no debería existir. Me siento en una silla tipo director con muñequeras, una camiseta y gorra. Esto no debería ser una cosa. Entonces, cuando obtienes un nivel de consistencia y llegas a un cierto nivel de relevancia, no quieres que eso desaparezca nunca. Y lo respeto totalmente.»

Antes de este inusual emparejamiento, recordemos que en Payback ambos compartieron el ring cuando LA Knight derrotó a The Miz, con John Cena siendo el réferi especial, aunque hubo un momento de tensión durante el combate. Al parecer, aquello ya pasó a la historia y tanto Cena como LA Knight están enfocados en derrotar a The Bloodline este sábado.