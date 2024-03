John Cena no está interesado en ser político

Dada su popularidad quizá John Cena podría tener éxito como político pero la Superestrella de WWE no tiene interés en ello, como dio a conocer cuando le preguntaron recientemente en The Drew Barrymore Show, donde también señalaba que espera recibir su invitación para acudir a WrestleMania 40.

► John Cena no será político

«No. Si estás tan influenciado por esto, y otras personas, uno por uno, están influenciados por eso, no necesitas una figura política para ser un catalizador del cambio. Vivimos en una sociedad tan grande que las personas pueden orquestar el cambio. Estamos en el estado actual en el que estamos porque esencialmente esta es nuestra actitud. ¿Qué puedo controlar si estoy molesto? Puedo controlar cómo me comporto. Cómo me comporto influye en otras personas, tal vez te afecte a ti, y luego, uno por uno, una persona a la vez, tenemos la capacidad de expresarnos como seres humanos.»

Aquí es interesante recordar que en enero The Rock descartaba intentar ser presidente de Estados Unidos.

«Me siento honrado. No soy un político, nunca tuve la intención de serlo. A medida que todo esto sigue tomando forma y forma, y entiendo, especialmente en este año en particular con elecciones. De hecho, me abordaron ambas partes. Una después de la otra. Dije, entonces, como digo ahora, ‘Me siento honrado, gracias. Lo más importante que estoy haciendo ahora es ser papá de mis niñas pequeñas.’ Me gusta dejarlas en la escuela y me gusta recogerlas. Eso me gusta, y sé que si alguna vez decidiera tomar ese camino, del cual no tengo ninguna intención, todo eso desaparecería, y no quiero que eso desaparezca«.

Sería tremendamente interesante tener a John Cena y The Rock enfrentados en política habida cuenta de su histórica rivalidad en la WWE.