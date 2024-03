Cody Rhodes le regaló la goma de Rhea Ripley a un fan

Anoche en la primera lucha estelar no televisada de SmackDown, Rhea Ripley defendió con éxito el Campeonato Femenil SmackDown ante Natalya y Shayna Baszler. Posteriormente, Cody Rhodes venció a Drew McIntyre en una Dark Memphis Street Fight. Y luego, ocurrió algo gracioso, aunque, para muchos, ha llegado a ser hasta incómodo.

Rhea Ripley dejó tirado un chicle o una goma de mascar en el ring, y un fanático aprovechó que Cody se quedó mirando autógrafos y tomándose fotos en ringside y le pidió la goma de mascar de Ripley. Cody accedió a la petición.

«Me van a juzgar fuerte por esto, pero bueno 🤣. Anoche @RheaRipley_WWE escupió su chicle y cayó en el ring. Después, más tarde, @CodyRhodes estaba pasando alrededor del ring para fotos/firmas. Le pregunté si podía tener el chicle de Rhea y sí… 🤣🤣🤣 (No, no lo mastiqué)».

I'm gonna be judged hard for this but oh well 🤣. Last night @RheaRipley_WWE spat her gum out & it landed in the ring. Then later on @CodyRhodes was making his way around ringside for pics/autographs. I asked him if I could have Rhea's gum & yep… 🤣🤣🤣 (No I did not chew it) pic.twitter.com/psWHT9vFfk

— Bubba (@_big_bad_bubba_) March 16, 2024