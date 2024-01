Mientras Donald Trump gana las primarias de New Hampshire y avanza hacia la nominación republicana, The Rock se cierra la puerta a la carrera presidencial. Desde hace unos cuantos años se viene hablando de la posibilidad de que la Superestrella de la WWE y superestrella de Hollywood intente ser el máximo mandatario de Estados Unidos. Él mismo ocasionalmente ha dicho con claridad que tenía intención de hacerlo. Sin embargo, en recientes declaraciones en Fox News, confirma que no buscará presidir su país natal.

► The Rock no entrará en la carrera presidencial

«Me siento honrado. No soy un político, nunca tuve la intención de serlo. A medida que todo esto sigue tomando forma y forma, y entiendo, especialmente en este año en particular con elecciones. De hecho, me abordaron ambas partes. Una después de la otra. Dije, entonces, como digo ahora, ‘Me siento honrado, gracias. Lo más importante que estoy haciendo ahora es ser papá de mis niñas pequeñas.’ Me gusta dejarlas en la escuela y me gusta recogerlas. Eso me gusta, y sé que si alguna vez decidiera tomar ese camino, del cual no tengo ninguna intención, todo eso desaparecería, y no quiero que eso desaparezca«.

Y al mismo tiempo, se acaba de confirmar que es el nuevo directivo de TKO, de lo cual habla en CNBC:

«Estoy emocionado y siempre estoy buscando crecer. Me gusta decir que soy constructor de cosas y disfruto construyendo. A veces funcionan, a veces no. Con algo como esto, todo lo que hago y todo en lo que participo, tiene un significado más profundo al 100%. Unirme a esta junta, me han pedido unirme a otras juntas en el pasado, unirme a esta junta es único, diferente y especial. Estoy sentado en una junta que mi abuelo y mi papá ayudaron a construir, ayudando a construir una empresa y hacerla crecer a nivel mundial con una presencia global, junto a una persona que quiero y admiro,» dijo The Rock, refiriéndose a Ari Emanuel.