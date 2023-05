“Fue horrible para mí”, comienza diciendo John Cena sobre la Ruthless Agression Era, recordando también cuando casi lo despiden de WWE, durante una reciente entrevista con Sam Roberts en Not Sam Wrestling. Recordemos que aquella etapa de la compañía dio comienzo en 2002 y se extendió hasta 2008, año en que comenzó la PG Era. Quizá a alguno de nuestros lectores le extrañen las palabras del 16 veces Campeón Mundial dado que él fue una de las principales estrellas de esa época de Agresión Despiadada.

John Cena in the Ruthless Aggression era was a savage 😂 pic.twitter.com/VdLOG2OGUh — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) January 24, 2023

► John Cena recuerda la Ruthless Agression

“Fue horrible para mí. No tenía dirección, me pidieron que fuera el chico bueno cuando tenía experiencia como chico malo, así que me pidieron que hiciera algo nuevo. Perdí mi apodo, tenía mi nombre real, así que ¿qué es un John Cena? No sé qué es eso. Fui demasiado estúpido para darme cuenta de que podía usar las dos palabras: ‘ruthless’ y ‘aggression’, y crear una personalidad. Ojalá pudiera tener esa oportunidad ahora.

“La gira europea en otoño me salvó, así que ese es mi momento más aterrador. Ha habido tantos artistas que han sido despedidos de la WWE y luego han tenido carreras maravillosas en otros lugares y tal vez, eventualmente, regresan, y está bien. No creo que hubiera regresado. No creo que hubiera hecho algo más”.

Para bien y para mal, aquellos tiempos quedaron atrás hace mucho tiempo y finalmente John Cena se convirtió en uno de los más grandes de la historia de WWE.

John Cena in the Ruthless Aggression Era 🤣 pic.twitter.com/ay1rwwsvyM — 2000's WWE (@2000s_WWE) April 9, 2023

¿Cuál es tu era favorita de WWE?