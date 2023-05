“Desearía seguir allí todos los días, es solo que mi cuerpo ya no puede más y no quiero darle al consumidor un mal producto. […] “Estoy en un punto en el que todo lo que tengo, en comparación con el el listón que se ha puesto… lo que tengo es lo que viste en WrestleMania 39 […]“. Estas son palabras de John Cena analizando tanto su presente como luchador como su actuación contra Austin Theory por el Campeonato de Estados Unidos en el Show de los Shows de WWE en este 2023. The Champ reconoce que no dio un buen espectáculo en el encordado.

> John Cena, Make-A-Wish y WrestleMania 39

Y eso es algo que en el momento fue realmente frustrante, por no encontrar otra palabra mejor, al menos para quien escribe estas líneas, que no dudó en criticar al 16 veces Campeón Mundial, alguien a quien adora, por otro lado, pues esperaba desde hace mucho una colisión de pasado y presente con el joven monarca y no fue para nada lo que deseaba. ¿Pero hasta que punto uno puede enojarse con John Cena después de todo lo que ha hecho en WWE? Y no solo en la compañía luchística sino fuera de ella. Por ejemplo, en la fundación Make-A-Wish.

John Cena entró a #Wrestlemania con varios chicos de la fundación Make-A-Wish ❤️pic.twitter.com/ZlQkkCRZt7 — Superluchas.com (@Superluchas) April 2, 2023

Durante muchos años, el líder de la Cenation ha sido y sigue siendo un gran apoyo para la misma, lo cual habla a las claras de quien es como persona, y justamente varios niños de ella lo acompañaron durante su entrada al magno evento en un momento realmente emotivo e involvidable del cual el mismo John Cena estuvo hablando recientemente en The Today Show.

“La esperanza de cumplir con la gratitud. Cualquier cosa buena y cálida que te haga sentir bien. Este año, en WrestleMania, pudimos darles a 15 o 20 niños de Make-A-Wish una entrada a WrestleMania frente a 80,000 personas. Normalmente, la entrada es algo que haces solo, pero WWE tuvo la idea de darles a los niños de Make-A-Wish el momento y la perspectiva que muy pocos pueden ver. Yo estaba totalmente de acuerdo y fue genial”.

Quizá se pueden criticar muchas cosas tanto de WWE como de John Cena, pero por momentos como este solo puedes respetarlos y amarlos. Y recordemos que The Champ tiene el récord mundial de más deseos concedidos con Make-A-Wish con más de 650.

¿Qué te pareció la entrada de John Cena?