La razón de que AEW realice tantos shows en Chicago

AEW ha realizado un total de 17 eventos en Chicago desde su nacimiento en 2019, aunque en realidad el primero fue Revolution 2020. Este y AEWxNJPW Forbidden Door fueron los dos únicos pay-per-view. El más reciente fue para el especial Thanksgiving 2022 de Dynamite. En 2023 todavía no han vuelto a la ciudad. Aunque está confirmado oficialmente que lo harán el 21 de junio tanto para un programa de los miércoles como para la grabación de esa semana de Rampage. Además, la compañía ha llevado todos sus shows allí, incluyendo Dark y Dark: Elevation.

► Chicago, un mercado especial para AEW

Ahora nos preguntamos por qué Chicago ha sido All Elite en tantas ocasiones. Y la respuesta la encontramos en la reciente entrevista en Talk is Jericho de Rafael Morffi, Vicepresidente de House Shows y Giras de la compañía. En la misma compartía sus pensamientos sobre las acusaciones contra WWE de reservar shows en determinadas ubicaciones para impedir que AEW lo haga también afirmando que no cree que su antigua compañía intentara sabotearlos. La razón, volviendo a la cuestión que nos ocupa, es el gran éxito que tienen en La Ciudad de los Vientos.

“Te diré algo: no hay ninguna ciudad en Estados Unidos que pueda tener dos eventos que recauden millones de dólares… en el mismo verano y en dos lugares diferentes como lo hicimos el año pasado en Chicago. Hay una razón por la que visitamos Chicago con tanta frecuencia”.

Es interesante apuntar que el Dynamite del 21 de junio será solo cuatro días después del nacimiento de Collision el 17 de junio como un programa de los sábados liderado por CM Punk, nativo de Chicago. No sería una locura, aunque al mismo tiempo sí, que el Best in the World estuviera en ambos shows en su esperado regreso a la compañía.

