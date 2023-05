John Cena: “Se lo dije a Austin Theory en privado”

John Cena se acuerda de aquella promo que hizo cara a cara con Austin Theory durante el episodio de Raw del 6 de marzo camino a su mano a mano en WrestleMania 39 durante la cual le dijo que no podía ganar aunque lo hiciera en el evento magno. Durante una reciente entrevista con Sam Roberts en Not Sam Wrestling, The Champ revela que todo lo que le dijo al Campeón de Estados Unidos se lo había dicho antes en privado. Los dos han hablado largo y tendido sobre sus interacciones más allá de la televisión.

Austin Theory esperó horas para conocer a John Cena.

► John Cena, claro y directo con Austin Theory

“Austin es genial y alguien con quien es muy fácil trabajar. Escribimos ese segmento juntos, él estuvo involucrado en cada paso del proceso. A veces, cada uno necesita su espacio creativo, por lo que hay momentos en los que decimos: ‘Voy a irme un rato, escribiré mi parte y luego regresaré para ver si está bien’. Pero también hay personas que simplemente dicen: ‘Nos vemos en el ring’. Yo puedo adaptarme a cualquier situación, ya sea para una boda o un funeral, solo dime de qué color llevo el traje. Respeto el proceso creativo de cada persona. Lo que sí he aprendido a lo largo de mi experiencia es que si no tienes algo por lo que realmente te importe, entonces no tienes nada. Mi trabajo consiste en lograr que la gente se preocupe, en generar ese interés. Y no solo lo aplico con Austin Theory.

“Lo que admiro de WWE es que los fanáticos pueden percibir cuando algo no es auténtico, cuando no crees en tu propio personaje. Eso fue lo que le dije a Austin Theory. Le dije: ‘Eres joven, eres atlético, trabajarás para esta compañía, concederás entrevistas. Pero no logro creer en lo que haces cuando estás en el ring. Simplemente no lo logro’. Le expresé esto en privado antes de hacerlo público. Y lo digo en serio. Mientras estábamos a solas, le dije a Austin Theory: ‘La razón por la que regresé a Boston es porque aún no puedes hacer esto por ti solo. No puedes llevar a cabo una promo de WrestleMania por ti mismo. Si fracasas, desperdiciaremos todo el trabajo que estoy dispuesto a aportar. Además, en ese combate, si resulto lesionado, se detiene toda la producción y 300 personas se quedan sin trabajo. Así que hagámoslo bien. Vamos a construir algo significativo’. Luego comenzamos a pensar en los ángulos, en lo más importante, en nuestra historia. Y me quedé con esta idea: ‘No logro creer en lo que haces’. Esa es la dirección que elegí”.

