John Cena confirma que volverá a Hollywood pronto

John Cena sigue siendo una gran atracción en WWE a pesar de que ya dejó de ser un luchador a tiempo completo, y los fanáticos todavía llenan las arenas a donde vaya. El 16 veces campeón mundial ha aprovechado la huelga de guionistas en Hollywood para tener una de sus etapas más largas en los últimos años dentro de la WWE, y parece estar disfrutando cada momento. Su inusual asociación con LA Knight lo llevó hacia un combate en Fastlane contra The Bloodline, encuentro que terminarían ganándolo.

► Etapa actual de John Cena en WWE depende de la huelga de guionistas

WWE tiene mucha suerte de tener a John Cena de regreso ahora mismo, porque eso no estaba en el plan original. La huelga de guionistas le abrió la puerta para un regreso un tanto prolongado a los cuadriláteros, pero una vez que termine, parece que emprenderá rumbo de regreso a la pantalla grande.

Durante la conferencia de prensa posterior a WWE Fastlane, se le preguntó a John Cena si volverá a Hollywood una vez que termine la Huelga, y este confirmó que lo hará, porque se encuentra en medio de un proyecto que debe volver a cumplirse lo más pronto posible.

“Lo haré. He dejado perfectamente claro que no se pueden hacer ambas cosas debido al seguro de responsabilidad civil, y si intentara hacer malabarismos con ambas cosas, sería egoísta, porque dejaría sin trabajo a mucha gente si algo pasara. me sucedió. Entonces sí, paré el proyecto en el que estaba, no puedo ni hablar de cuál era el proyecto por la huelga, y estamos en medio de eso. Entonces, tan pronto como pueda volver al trabajo, vuelvo al trabajo. No controlo nada de eso, solo cruzo los dedos para esperar que puedan resolverlo. Mientras tanto, volví para ayudar con mi familia”.

El 16 veces Campeón Mundial agregó que quizás no sea su última etapa en WWE, pero que la última está en el horizonte, como anticipando un eventual retiro.

Si bien está previsto que John Cena esté en Crown Jewel, esta no sería por el título de Roman Reigns, por lo que los fanáticos tendrán que esperar para ver si se dará una revancha entre ambos en algún momento, que también le daría la oportunidad a Cena de desempatar su récord con Ric Flair.