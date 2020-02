Joey Ryan debuta nuevo personaje: adiós al Dick Flip

Malas noticias para quienes conocieron y se hicieron fans de Joey Ryan a causa de sus intrépidas muestras de virilidad.

Todo, porque por algún tiempo, no se sabe cuánto, estas muestras no se volverán a apreciar. Todo, porque tanto el luchador como Impact Wrestling le apuestan a un nuevo personaje.

► Joey Ryan debuta nuevo personaje

En las más recientes grabaciones de Impact Wrestling, el 9 de febrero, Joey Ryan dejó atrás su pasado intrépido y sexualizado y debutó con un nuevo nombre, un nuevo personaje y un nuevo y sorprendente compañero de equipo. Ahora se llamará Joseph P. Ryan. Y por loco que parezca, usará bermudas, rodilleras y zapatillas al mejor estilo de John Cena, solo que además lucirá gafas de lectura y un buzo rojo acolchonadito.

Looks like @JoeyRyanOnline is debuting a new Right To Censor inspired gimmick at the Impact tapings in Las Vegas. pic.twitter.com/SVHr578dNw — SoCal UNCENSORED (@socaluncensored) February 10, 2020

Así las cosas, el ahora Joseph P. Ryan cambió su Titantron por solamente una gráfica con el #CancelCulture puesta en ella. Y apareció cuando Rob Van Dam y su novia Katie Forbes hacían un segmento. No se sabe bien qué ocurrió, pero Ryan aclaró que nunca volveremos a ver el Dick Flip nuevamente, y sólo podemos especular que la historia que se verá en pantalla tendrá que ver con el hecho de que el canal de Impact en Twitch fuera suspendido luego de la celebración de RVD con sus chicas.

Al final, parece ser que Ryan convenció a RVD, porque se unieron bajo el concepto de grupo Cancel Culture para derrotar a Cody Deaner y Cousin Jake, de The Deaners.

Obviamente esto es una forma de burlarse del hecho de que Twitch tomara tan drástica decisión, y el personaje se inspira en la facción Right To Censor de WWE a inicios de los años 2000, en donde Steve Richards lideró el cambio de personajes de Superestrellas como Val Venis y The Godfather. Todo esto fue una burla a la organización conservadora Parents Television Council, padres buscando que WWE «limpiara su producto sexual y violento». En esta época, The Godfather pasó a llamarse Goodfather y ya no salía al ring rodeado de bellas mujeres como solía hacerlo. El grupo no duró mucho.