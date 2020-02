Spoiler: Gran lucha para Elimination Chamber 2020 revelada

Bueno, parece ser que ya se sabe quiénes buscarán retar a The Fiend o a Goldberg por el Campeonato Universal WWE en WrestleMania 36.

Sí, porque una publicidad local que es transmitida en Philadelphia, Pennsylvania, ha dejado conocer a los participantes de SmackDown que entrarán en la cámara de la eliminación 2020.

► Gran lucha para Elimination Chamber 2020

Sí, así como lo ven. La publicidad local pone que Roman Reigns, Braun Strowman, Daniel Bryan, Shinsuke Nakamura, Baron Corbin y Robert Roode entrarán en la cámara de la eliminación y el ganador retará al Campeón Universal en WrestleMania.

Debido a informes pasados, muchos dan por sentado que Reigns se enfrentará contra The Fiend, sin embargo, recientemente el periodista Dave Meltzer puso sobre la mesa la posibilidad de que Goldberg derrotara a Bray Wyatt este 27 de febrero en Super ShowDown 2020.

Así que tal vez esta lucha desde Arabia Saudita no esté pactada en piedra en cuanto a su resultado, pues después de todo, una lucha de Spear vs Spear entre Reigns y Goldberg sí que llamaría la atención. Tal vez hasta mucho más que Reigns vs The Fiend, de flojo nivel luchístico si obviamos su encuentro contra Daniel Bryan en el Royal Rumble 2020, que le dio un tanque de oxígeno a un personaje que, de no mantener ese nivel de lucha, podría estar condenado a ser solo otro intento más de crear una verdadera Superestrella.

WWE sabe que debe actuar con cautela. A quien más afectaría una derrota en esta etapa de su carrera, obviamente sería a The Fiend, y no creemos que el Campeonato Universal vaya a cambiar de manos en un evento sinsentido y que es solamente una atracción especial para las familias acomodadas de Riad. En todo caso, esperemos a ver qué ocurre en Super ShowDown 2020 para ahí sí hablar de lleno de Elimination Chamber 2020.