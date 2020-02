Fuera de lo normal... ¿Qué pasó cuando Raw salió del aire?

Cuando los programas semanales de WWE salen del aire suele darse una lucha o dos que enfrenta a superestrellas que se encuentran en una rivalidad o que la han tenido hace poco. El viernes pasado, después de SmackDown, The Fiend se vio las caras con The Miz, mientras que Roman Reigns hizo lo propio con King Corbin. Esto es lo habitual para la fanaticada que se queda en la arena tras el show.

► ¿Qué pasó cuando Raw salió del aire?

Pero no fue lo que pasó anoche, que hubo solo un combate cuando el episodio de Raw finalizó. Un combate que no suele darse y que enfrentó a dos luchadores que no tienen nada que ver. Dos luchadores que la última vez que compartieron encordado fue en 2018, ¡y la anterior en 2012! Cuando las cámaras del programa de la marca roja se apagaron… Randy Orton se enfrentó a R-Truth.

Pic of @RandyOrton from tonights post Raw dark match where he beat R-Truth with an RKO. pic.twitter.com/ByylqaIRnG — #1RandyOrtonSource (@BaltOs1Fan) February 11, 2020

Como era de esperar, el 13 veces Campeón Mundial venció al 34 veces Campeón 24/7 con un RKO. No estaba este título de por medio así que Orton todavía no puede sumarlo a su palmarés.

Este fue el primer mano a mano de estos dos veteranos desde el 26 de julio de 2011, cuando se enfrentaron en SmackDown.

De hecho, ambos han sido los únicos, pues las demás veces que compartieron encordado fueron en otro tipo de luchas.

La primera vez fue el 23 de noviembre de 2008 en la edición de Survivor Series de ese año, cuando se enfrentaron en la lucha de eliminación por equipos. También han hecho equipo en varias ocasiones contra otros luchadores y no pocas veces han estado involucrados juntos en enfrentamientos relacionados con un campeonato. Es más, la lucha más importante que han compartido hasta ahora podríamos decir que fue en Elimination Chamber 2011, cuando ambos se enfrentaron a otras cuatro superestrellas para ser retadores al Campeonato WWE en WrestleMania 27.