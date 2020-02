Matt Hardy se despide de WWE, pero al mismo tiempo negocia

Anoche en Monday Night Raw, de manera bastante extraña, Matt Hardy apareció para decirle unas cuantas cosas a Randy Orton por su brutal ataque a Edge.

Sin embargo, terminó siendo él también atacado, en lo que podría haber sido la mejor manera posible de sacarlo de la televisión.

► Matt Hardy se despide de WWE

Esto, porque a diferencia de las demás Superestrellas que lloran y patalean en redes sociales acerca de la posibilidad que tienen de irse de WWE, el único caso real de un luchador de peso que podría reforzar actualmente a AEW es Matt Hardy.

La aparición de Matt fue corta, pero precisa. Cuando Randy supuestamente iba a explicar su ataque a Edge, Hardy apareció para increparlo por su actuar, pues aunque no es amigo de Edge, recordó los momentos que dio en la lucha libre con él y cuando fueron buenos amigos, así que dice que a pesar de su odio mutuo, Matt nunca se pudiera imaginar el hacerle eso a un compañero.

«¿’Qué demonios está mal contigo?» le dijo Matt tras recordar varias de las cosas que hizo en WWE, como luchar en WrestleMania y crear las luchas TLC al lado de su hermano Jeff y Edge. La respuesta de Orton fue un RKO, que inicialmente fue bloqueado, pero se logró conectar.

Las palabras de Matt evocando su carrera sonaron a despedida, y así lo confirmó el gladiador vía Twitter:

«ADIÓS».

Adjuntó el enlace del último episodio de su videoserie Free The Delete. En el mismo, y como fue cubierto por Ryan Satin de Pro Wrestling Sheet, Hardy da a entender que podría ser The Exalted One, el enmascarado misterioso que es el líder de The Dark Order en AEW. El hombre que actualmente interpreta a The Exalted One, dijo en un reciente vídeo de AEW la palabra «WONDERFUL», así que la especulación no para.

Mike Johnson de Pro Wrestling Insider reportó tras el show que el contrato de Matt Hardy expirará el primero de marzo, pero que el luchador se encuentra negociando su renovación. Esto, pues no dudamos que por debajo de la mesa ya sepa qué le puede ofrecer AEW.