Israel Adesanya no está impresionado por el rendimiento UFC 247 de Jon Jones. Adesanya vs. Jones es un enfrentamiento que muchos sienten que podría ser inevitable. Adesanya es el campeón de peso medio de UFC, mientras que Jones está en su segundo reinado como titular del título de peso semipesado. Los dos han estado intercambiando púas durante casi un año completo.

Jones viene de una exitosa defensa del título el pasado sábado por la noche (8 de febrero). Derrotó a Dominick Reyes por decisión unánime en el evento principal de UFC 247. Muchos fanáticos y miembros de los medios anotaron la pelea por Reyes.

Israel Adesanya sobre Jon Jones: «Él está agotado»

Sporting News se encontró con Adesanya para conocer su interpretación de Jones. Esto es lo que tuvo que decir sobre el particular

«Está agotado. Ya terminó. Sus mejores años están detrás de él. Él sigue siendo genial, pero ahora se ha agotado. No estaba haciendo nada. Estaba ganando los rounds, pero en realidad no estaba haciendo nada. Lo intentaba, pero hay niveles en esto».

Adesanya se está preparando para su propia defensa del título. «The Last Stylebender» pondrá su oro de peso medio UFC en la línea contra Yoel Romero el 7 de marzo. La pelea por el título está programada para encabezar el UFC 248 dentro del T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

Será la primera defensa del título en el reinado de Adesanya. El presidente de UFC, Dana White, ha establecido el mapa de ruta para una posible súper pelea entre Adesanya y Jones. White ha dicho que le gustaría ver a Adesanya defender el título contra Romero y Paulo Costa antes de ascender para pelear contra «Bones».

En cuanto al próximo movimiento de Jones, White no tomará una decisión hasta que el campeón de peso semicompleto se recupere después de soportar cinco rounds muy reñidos con Reyes. El jefe de UFC no ha descartado una revancha inmediata. Jones también podría asistir a UFC Rio Rancho el 15 de febrero, encabezado por Corey Anderson vs. Jan Blachowicz II. El ganador de esa pelea podría hacer un caso para la próxima oportunidad de título.