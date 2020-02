Algunos quieren tacharla ya de futura integrante de la farándula y de personaje muy alejado de los rings tras ciertos retoques estéticos y varias filtraciones de fotos y vídeos íntimas que inevitablemente seguirán acompañándola vaya donde vaya. Pero la estancia de Paige en WWE va para largo, pues esta continúa amando la lucha libre, y tanto FOX como la compañía McMahon cuentan con ella como analista de WWE Backstage. Un trabajo que satisface a Paige, aunque confiese que le encantaría estar más cerca de la acción.

«The Anti-Diva» sirvió de reciente invitada a Lilian Garcia en el podcast Chasing Glory. He aquí sus declaraciones.

Sinceramente, me gustaría volver a la carretera si fuese Gerente General. Es algo que me encantó de verdad y disfruté porque me sacó de mi zona de confort […] De verdad lo disfruté, y me encantaría volver a hacer ese tipo de cosas. Pero si no, bueno, estoy muy contenta de hacer apariciones aquí y allá para ellos, ir a Inglaterra para ellos, o hablar con los medios, o cualquier cosa para lo que me necesiten, y hacer el show de FOX, WWE Backstage, porque es muy divertido.

Puedo estar ahí con Renee [Young]. Tenemos a CM Punk. Booker [T] siempre es genial. Christian siempre es genial. Es como si tuviéramos nuestra propia familia y disfruto eso de verdad.