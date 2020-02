La realidad de Sami Zayn y por qué ejerce de mánager

WWE no ha decidido devolverlo a NXT, donde era todo un ídolo. A cambio, Sami Zayn ejerce de portavoz de Shinsuke Nakamura desde el pasado verano, y más recientemente, también de Cesaro. Un grupo de luchadores sin rumbo que la compañía decide emparejar a fin de que sobre la televisión, el hueco de uno lo ocupen tres; praxis habitual no sólo en suelo McMahon. Porque pese a rumores de una lesión del otrora El Generico que sólo le permitirían tomar dicho rol, la realidad es que sus empleadores no quieren que luche.

Dave Meltzer tocó este tema bajo la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, donde recordó que Zayn tuvo problemas con uno de sus hombros en el pasado, y he ahí el motivo de que se especulara con que WWE lo mantenía inactivo como medida precaución. Sin embargo, Zayn tiene el alta competitiva y ha disputado varios combates multitudinarios en house shows.

¿Una situación a corto plazo para Sami Zayn?

El pasado diciembre, Vulture Hound fue receptor de las siguientes declaraciones de Zayn.

No creo que esto sea a largo plazo. Por mi parte, esta no es mi idea a largo plazo. Esto es más bien lo que haría cuando finalice mi carrera en los encordados, y pienso que todavía tengo mucho que dar como luchador […] una vez más, no sé qué va a pasar, probablemente no sea algo a largo plazo. Pero por ahora, me hizo darme cuenta de una cosa, en plan: ‘Vaya, esto es algo que realmente podría disfrutar más adelante, cuando mis días en el encordado hayan terminado’ […]

La próxima gran cita del calendario del elenco principal de WWE es Super ShowDown (27 de febrero), y haya encuentro programado para Nakamura o no, Zayn se ausentará de la cita pues ya saben que, literalmente, Arabia Saudita tiene vetado al gladiador a causa de su ascendencia siria.

Más allá, una incógnita saber qué ocurrirá con él, después de que «The King of Strong Style» perdiera el Campeonato Intercontinental ante Braun Strowman y no existan visos de que lo recupere.