Por méritos titulares y calidad de sus combates, Hijo del Vikingo merece entrar en las listas de mejor luchador del 2022. Y a estos factores ahora se le une la diversificación de sus implicaciones, luego de años únicamente bajo territorio azteca.

El Megacampeón AAA ya ha hecho las delicias de los seguidores de GCW, DEFY, y en lo que será su cuarto combate sobre suelo yanqui tiene previsto volver al ring de la promotora de Brett Lauderdale dentro de dos días para el show Til Infinity.

¿Qué reto le tiene preparado GCW? Pues nada más y nada menos que el estandarte de la casa (con permiso de Nick Gage), Joey Janela, quien siempre consigue agenciarse los mejores gladiadores mexicanos como contrarios, luego de su particular rivalidad con Pagano, al que venció en Amerikaz Most Wanted. Recordar que Janela fue uno de los competidores de GCW que apalizaron a Hijo del Vikingo tras Triplemanía XXX: CDMX.

Apuntar que el combate de Hijo del Vikingo en DEFY Air Raid puede verse vía DEFY On Demand, pero su primero en GCW no. Tal vez el hecho de que enfrentara en DEFY a Nick Wayne, luchador de AEW, empresa que guarda alianza con AAA, fuese la clave.

A celebrarse este sábado 31 de diciembre desde el Carousel Room del Showboat Hotel Atlantic City (New Jersey), GCW Til Infinity presenta por ahora el siguiente cartel.

*NEW YEARS EVE UPDATE*



Just Signed:



EL HIJO DEL VIKINGO

vs

JOEY JANELA



Plus:

Nick Gage

Mike Bailey v Scorpio

JWM v Sawyer

Maki v Allie

Macizos v Masha/Akira

Deppen v Slater

Jordan/Wayne v Wasted Youth

& more!



Get Tix:https://t.co/8yw8XpfXzp pic.twitter.com/bxq7LU5dGW