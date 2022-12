¿Se ha despedido Sasha Banks de WWE en Instagram?

Citando a Tony Khan, tendremos que esperar hasta enero para comprobar si Sasha Banks es esa misteriosa compañera de armas de Saraya para el combate que esta disputará contra Britt Baker y Jamie Hayter el día 11 de dicho mes. Pero sobre todo, tendremos que esperar hasta enero para comprobar si verdaderamente, según dictan los reportes, Banks aparecerá por Wrestle Kingdom 17.

Con todo, esto ni siquiera significaría que «The Boss» está desvinculada de WWE, pues quién sabe si la primera gran sorpresa del 2023 será un acuerdo de colaboración entre AEW y McMahonlandia. En cualquier caso, promociones cruzadas aparte, los caminos de Banks y WWE parecen actualmente discurrir por separado.

Freddie Prinze Jr. expuso días atrás que el primer error de Triple H ha sido el cese de Mandy Rose, pero la confirmación de Banks como «All Elite» o su simple negativa a volver a la empresa que la encumbró, creo resultarían con todas las de la ley el gran fracaso inicial de «The Game».

Y tras esos dos tuits que ya recogimos, Banks hizo en las últimas horas otro movimiento muy destacable a través de redes sociales, compartiendo como Story de Instagram una publicación de la cuenta @varnadoslegacy, donde este seguidor expone todos los logros de la gladiadora dentro de WWE.

Quite telling that Sasha Banks shared this thank you post on her Insta stories. pic.twitter.com/6HvpUdT56j