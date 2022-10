Tras Triplemanía, luchadores de GCW atacaron a El Hijo del Vikingo

Ya se considera un clásico instantáneo de la historia de Triplemanía. El encuentro que El Hijo del Vikingo y Rey Fénix disputaron este pasado sábado en la trigésima edición del magno evento de AAA (parte III, Ciudad de México) fue, cuanto menos, uno de los mejores vistos en lo que llevamos de 2022.

Vikingo y Fénix se dejaron el físico en pos del espectáculo, y esto se hizo evidente bajo los últimos instantes de la lucha, cuando ambos cayeron de mala manera a la lona tras una Hurricanrana trasera desde el esquinero, que provocó que el Megacampeón AAA quedara tocado de su cadera.

Una nueva defensa exitosa de Vikingo, quien ostenta ya la presea durante diez meses, desde que Kenny Omega la dejara vacante y el poblano saliera victorioso de aquel Fatal 5-Way de Triplemanía Regia 2021, consolidándose a sus 24 años como un talento imperdible de ver.

No vio próximo reto El Hijo del Vikingo una vez concluyó su choque contra Fénix, así que de momento tendremos que esperar para conocer nueva defensa del gladiador. Aunque sí que tuvimos constancia de una importante afrenta lanzada contra el máximo monarca de «la Caravana Estelar» en el postshow.

Los tiempos de este ataque de Janela, Gringo y Colon coinciden con la expedición de GCW a México este pasado fin de semana para una función conjunta con Lucha Libre Vanguardia el viernes y otra con Zona 23 el domingo.

«The Bad Boy», uno de los mayores representantes de GCW, tuiteó lo siguiente.

Biggest moment of your life followed by the biggest beatdown of your life! 😂😂😂



Sorry @luchalibreaaa say hello to the biggest outlaws in America!!!! @GringoLocoOG @alexcolon0139 @GCWrestling_ #Triplemania30 https://t.co/owJtnR960a