Joaquín Wilde y Cruz del Toro buscarán convertirse en retadores del Campeonato de Parejas NXT

La rivalidad entre OTM y LWO ha estado creciendo en las últimas semanas y tocó que se enfrentaran Bronco Nima y Lucien Price contra Joaquín Wilde y Cruz del Toro, buscando convertirse en retadores al Campeonato de NXT.

Nima y Prince comenzaron el encuentro desde antes de que sus rivales pisaran el ring, pues atacaron a los integrantes de LWO desde su entrada, dominio que tuvieron los primeros minutos, pero que Wilde y Del Toro lograron revertir por momentos con movimientos aéreos.

Pese a que Scrypts atacó a traición a Wilde, el conjunto latino resistió para intentar poner las cosas parejas, aunque no les fue nada sencillo lograrlo, pues la fuerza de sus rivales conseguía ponerlos en aprietos.

Sin embargo, gracias a su agilidad y movimientos rápidos, además de un trabajo conjunto, consiguieron derrotar a sus rivales y clasificar a la lucha para convertirse en retadores por el Campeonato de Parejas NXT.

Joaquin Wilde does it again! 🔥 #WWENXT @joaquinwilde_ pic.twitter.com/CTQ4AbG7e4

— Cigano (@Cigano300) March 13, 2024