NXT: Lexis King venció a Mr. Stone

En la más reciente edición de NXT, y en la segunda lucha de la noche, vimos un buen, pero muy corto combate entre Lexis King y Mr. Stone, Robert Stone. La lucha comenzó con Stone atacando con una ráfaga de movimientos sobre King.

Stone intentó una plancha cruzada al estilo Mil Máscaras desde la cuerda superior, pero falló, y King le dio un rodillazo volador en el abdomen. King se enfocó en debilitar la sección media lesionada de Stone.

A pesar de los intentos de Stone por recuperarse, King lo cortó rápidamente con un lazo cuello. Finalmente, King conectó su movimiento final, la Coronation, sobre Stone para asegurar la victoria.

Tras la lucha, King trató de atacar a Stone, pero Von Wagner apareció para salvar a Stone y luego, se lo llevó tras bambalinas.

