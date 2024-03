Baron Corbin apunta al Campeonato Indisputable de Parejas WWE

Durante la reciente edición de Monday Night Raw, los Gerentes Generales de RAW y SmackDown, Adam Pearce y Nick Aldis, respectivamente, anunciaron una lucha de escaleras 6 equipos por los campeonatos indipustables en parejas WWE en WrestleMania 40, con The Judgment Day defendiendo sus títulos ante otros cinco equipos que saldrán de luchas clasificatorias que comenzarán la próxima semana.

► Baron Corbin quiere todo el oro de la división en parejas

Tras el anuncio de los gerentes generales, ya se han pactado tres combates clasificatorios para el próximo lunes en Raw, en donde The New Day se enfrentará ante Alpha Academy, DIY se verá las caras con The Creed Brothers y The Awesome Truth buscarán su boleto ante Indus Sher. Los otros dos combate saldrán de SmackDown, e incluso hubo la insinuación (durante la transmisión) de que algún equipo de NXT podría formar parte de estos combates.

Baron Corbin es actualmente parte del equipo Wolf Dogs junto a la flamante estrella de SmackDown, Bron Breakker. El dúo ha demostrado una excelente química como equipo y salieron victoriosos en el Dusty Rhodes Tag Team Classic, para luego conquistar el Campeonato de Parejas NXT. Dicho esto, parece que «El lobo solitario» quiere ir por más.

Precisamente, Corbin vio el anuncio de Pearce y Aldis como una gran oportunidad y recurrió a su cuenta de X para inmediatamente lanzar su nombre y el de Bron Breakker a la mezcla para tener la oportunidad de ir por el oro en WrestleMania 40.

«¿Wolf Dogs?»

En este punto, se desconoce quiénes serán los otros equipos que busquen su oportunidad, pero no sería descabellado pensar que los Campeones de Parejas NXT puedan formar parte de este combate, o incluso de la lucha de escaleras (si logran clasificar). Recordemos que Breakker ya es oficialmente una estrella de SmackDown y Corbin cuenta con amplia experiencia en el elenco principal.