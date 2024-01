El título del vídeo que recoge la reciente reaparición de The Rock en WWE resume bastante bien lo hecho por el veterano allí: «The Rock makes stunning return to whip Jinder Mahal‘s Candy Ass».

Primer Monday Night Raw del año, y tuvimos segmento de «The People’s Champ», una vez más, dejando por los suelos a una estrella actual, en este caso Jinder Mahal; quien lo diría hoy, Campeón WWE durante casi seis meses.

Mahal fue sólo un vehículo para justificar la entrada en escena de The Rock, cuyo verdadero objetivo, parece, era empezar a sentar las bases de su demorado duelo contra Roman Reigns. Un frenesí samoano que después de todo tal vez no tenga lugar WrestleMania, sino en Elimination Chamber.

Y ya recogido por mi compañero de SUPERLUCHAS, Jinder Mahal está dispuesto a cobrarse su venganza.

«Tuve muchos puntos buenos incluso antes de que saliera Rock.Me sentí confiado hasta que estuve en el lado receptor de, ya sabes, Rock me dio un golpe. Hasta entonces, realmente creía que tenía a The Rock. Sabes, tenía su confianza ahogada. Pude ver la mirada en sus ojos. Sabes, soy el maharajá moderno, él puede ser el campeón del pueblo, lo estaban animando. Para alguien que no tenía el respeto del público, creo que lo hice muy bien. Quiero lanzar un desafío a The Rock. En cualquier momento en la India, puedes subir al ring con ‘The Modern Day Maharaja’».