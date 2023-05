Jinder Mahal habla sobre su emparejamiento con Indus Sher

Jinder Mahal hizo una pasantía en NXT, donde tuvo una carrera discreta y una breve rivalidad con Bron Breakker por el Campeonato NXT. Ahora está de vuelta en RAW, pero se trajo consigo a los miembros de Indus Sher, con quienes busca provocar el caos en la marca roja.

► Jinder Mahal se sintió renovado tras su paso por NXT

Jinder Mahal fue un invitado reciente en WWE After The Bell con Corey Graves y Kevin Patrick. El ex campeón WWE habló sobre su reciente etapa en NXT y sobre su experiencia de trabajar con Veer y Sanga, de Indus Sher.

“Fue increíble estar cerca de esa energía joven nuevamente, jóvenes superestrellas motivadas. Me inspiró. Me empujó de alguna manera, solo ver a estos jóvenes, están llenos de esperanzas y sueños, aspiraciones y todo. Nos cansamos un poco, como el rugby, sucede. Me sentí fortalecido al estar cerca de Indus Sher, estos dos muchachos son megaestrellas a mis ojos. Pueden hacer todo como si tuvieran todos los aspectos del juego desde la apariencia a persona. Los poderosos movimientos explosivos de Veer y Sanga es solo una montaña, tan poderosa y calculada”.

Mahal también reveló cómo estaba interesado en ver a WWE realizar un evento Premium en vivo en Nueva Delhi, India. La última vez que WWE realizó un evento en Nueva Delhi fue en 2017 cuando fue derrotado en un combate contra Triple H.

Mahal luchó por última vez en un ring en el episodio del 21 de marzo de NXT, donde participó en un combate clasificatorio por el Campeonato norteamericano NXT. Sin embargo, sus dirigidos de Indus Sher ya debutaron como equipo en Monday Night Raw.