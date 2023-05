WWE confirma un evento en vivo en India

India ha sido uno de los mercados más fuertes de WWE en los últimos años, ya que cuenta con una gran cantidad de fanáticos, y dicho país ha logrado cada vez más adeptos a a ucha libre profesional. Una vez que se retomó la normalidad luego de la pandemia, la compañía parecía listo de organizar un gran espectáculo allí, luego de que sus planes se vieran abruptamente interrumpidos. Sin embargo, la propia compañía abordó el tema albergando las esperanzas en la fanaticada del país asiático indicando de que aún estaba en sus planes ir hasta allá.

► WWE volverá a India en septiembre

Durante una conversación sobre la conferencia de MoffettNathanson, el CEO de WWE confirmó que WWE volverá a realizar un evento en vivo en India este septiembre, aunque no se mencionó mayores detalles. Brandon Thurston publicó un extracto de la noticia en su cuenta de Twitter para informar a sus seguidores.

WWE CEO Nick Khan breaks some news right now at MoffettNathanson conference talk. He says $WWE will do a live event in India this September. — Brandon Thurston (@BrandonThurston) May 18, 2023

“El CEO de WWE, Nick Khan, da algunas noticias en este momento en la charla de la conferencia de MoffettNathanson. Él dice que WWE hará un evento en vivo en India este septiembre.”

La fuente no indicó si este próximo evento en vivo indio será un programa RAW o SmackDown, o si se tratará de un programa no televisado. Solo se informó explícitamente que India tendrá un evento en vivo, por lo que no es probable que los fanáticos en Estados Unidos lo vean, ya que no es un evento en vivo premium. En todo caso, sea como sea, este será otro importante paso en la globalización que WWE quiere imponer en su producto, teniendo en cuenta de que en el último año ya ha realizado tres eventos premium fuera de los Estados Unidos: Clash at the Castle, Elimination Chamber 2023 y Backlash 2023.