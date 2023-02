WWE aún planea realizar un gran evento en India

India siempre ha sido uno de los mercados más fuertes de WWE, ya que cuenta con una gran cantidad de fanáticos, y dicho país ha logrado cada vez más adeptos a a ucha libre profesional. Una vez que se retomó la normalidad luego de la pandemia, la compañía parecía listo de organizar un gran espectáculo allí, luego de que sus planes se vieran abruptamente interrumpidos.

Si bien los planes originales de expansión de la WWE en India no se han vuelto a tratar, durante la era del WWE ThunderDome la compañía organizó Superstar Spectacle en enero de 2021, que atendió específicamente al mercado indio en el día de su independencia.

Recientemente, el CEO de WWE, Nick Khan, abordó el tema de WWE en India durante la reciente llamada de ganancias financieras del cuarto trimestre de 2022 de la compañía. Khan dijo que están esperando que se apruebe la fusión de Zee y Sony India antes de poder organizar un evento en vivo a gran escala en India.

“En términos de India, permítanme decirles, desde nuestra perspectiva, qué está pasando allí y qué pasará allí. Estamos esperando que las autoridades reguladoras aprueben la fusión Zee-Sony India. La esperanza está en abril. Ten en cuenta lo que ya sabes. COVID atrofió nuestras oportunidades de crecimiento en India y en varios lugares, pero específicamente en India, donde diría que era casi imposible viajar dentro y fuera. No podíamos hacer eventos locales allí.

Entonces, tan pronto como tengamos una idea de cuándo ocurre la aprobación regulatoria en Zee y Sony India, buscaremos un gran evento en vivo en India. La mejor manera de aumentar la audiencia, y creo que lo estamos viendo probado con nuestros shows en el Reino Unido, con el próximo show de Montreal y en otros mercados, es tener eventos en vivo allí. Es una venta mucho más fácil para nuestros socios con sus socios. Es una venta mucho más fácil para nosotros con socios potenciales, cuando han estado en la feria y ven el poder de la misma. Es solo un camino más suave. Entonces, tan pronto como se apruebe esa transacción, esperamos que estemos allí en poco tiempo y comencemos a continuar construyendo ese imperio en India”.

WWE está haciendo eco de su éxito fuera de los Estados Unidos. Luego de Arabia Saudita, India es el segundo mercado más importante para la WWE, y buscará emular lo ya realizado no solo en el país árabe, sino también en Reino Unido con Clash at the Castle, y en pocos días también visitarán Canadá para otro evento premium. Triple H ya comentó en su momento sobre la posibilidad de hacer más eventos fuera de los Estados Unidos, e India continúa en el radar.