El que fuera Campeón WWE Jinder Mahal todavía puede luchar pero también ha comenzado a valorar qué camino quiere tomar cuando cuelgue las botas de luchador pues de ello estuvo hablando recientemente el ahora mánager de Indus Sher en After The Bell.

► Jinder Mahal quiere ser mentor

“Sin duda, algún día, cuando termine mi carrera en el ring, me encantaría ser mentor de futuras superestrellas de alguna manera. Eso me haría feliz. Me encanta estar aquí, ser parte de la WWE, me encanta viajar, estoy enganchado a este estilo de vida. Me encanta ir a gimnasios aleatorios en diferentes ciudades, me encanta estar en la carretera. Amo las giras internacionales y estar en el autobús con todos. Es como una familia. La camaradería que tenemos con todos en el backstage, con los miembros del equipo, las Superestrellas en el vestuario. Todo el mundo, incluso el personal de catering, son buenos amigos míos. Es increíble.

“Me encantaría ser un mánager de algún luchador o tal vez trabajar detrás del escenario como productor. Creo que disfrutaría mucho eso, simplemente ayudando, incluso sin estar frente a las cámaras. Creo que todavía me queda mucho tiempo en el ring, puedo seguir actuando a un alto nivel, me mantengo en forma. En cualquier momento, este traje puede desaparecer y el Maharaja está listo, en forma y siempre preparado para luchar por el Campeonato Mundial de Peso Completo. El Maharaja siempre está listo”.

Jinder Mahal tiene una larga experiencia en la compañía y seguramente le darán la oportunidad de desempeñarse en distintos roles una vez deje de luchar. Todo dependerá de cómo se desenvuelve en ellos. Pero no sería una sorpresa que se quedara como mánager, productor o también entrenador.

¿Cómo valoras la carrera hasta ahora de Jinder Mahal?