Hulk Hogan: “Roman Reigns y yo haríamos dinero”

«No soy muy imparcial con esos tipos. El padre de Roman Reigns, Sika, y su compañero, Afa, me llevaron por el buen camino cuando me perdí […] Tengo mucho respeto por la dinastía samoana, y entendiendo cómo The Rock alcanzó la cumbre, veo a Roman Reigns llevando a WWE otro nivel. Es un tipo de fiar, consistente, tiene una gran imagen y no hay lagunas en su desempeño… Da en el clavo con todo […]». Así hablaba Hulk Hogan de Roman Reigns en diciembre de 2020.

► Hulk Hogan alaba a Roman Reigns

Dos años y medio después, el Hukster vuelve a hablar del Jefe Tribal en The MMA Hour. Y podemos tomar sus nuevas declaraciones como una continuación de aquellas pues ahora considera que el samoano ha entendido el negocio como pocos y que ambos en su mejor momento harían mucho dinero.

“Lo ha entendido. Muchas personas luchan durante 20 o 30 años y nunca lo entienden. Quiero decir, son inteligentes en el negocio, pero realmente nunca lo entienden. Él ha descubierto todo en cuanto a colocación y tiempo, y ese ritmo lento y metódico cuando estás en el ring. Al final del día, si estuviera en mi mejor momento y entrara con él, podríamos generar mucho dinero juntos“.

Recordemos que ambos ya trabajaron juntos en una ocasión cuando formaron parte del Team Hogan que venció al Team Flair en Crown Jewel 2019.

