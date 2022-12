Jimmy Jacobs fue despedido de la WWE en octubre de 2017 tras publicar una foto con el Bullet Club después de la «invasión» que la facción hizo en Monday Night Raw. El actual productor de IMPACT! Wrestling y luchador independiente estuvo recordando aquellos momentos en una reciente aparición en The Insider Podcast dando a conocer que él mismo estaba buscando problemas y que fue un alivio que lo despidieran.

► El despido de Jimmy Jacobs de la WWE

“Sabía que no iba a ser bien recibido, eso es seguro. Estaba en la arena y creo que Kevin Owens me envió un mensaje: ‘¿Oye, están los Bucks ahí? ¿Están ahí?’. Y no había oído nada al respecto desde dentro de la arena. Él dice: ‘Sí, creo que están afuera. Creo que están haciendo algo’. Así que salí, y fue como: ‘Mi*rda, los Bucks están aquí’, y los vi, intercambiamos cortesías, y justo cuando me estaba preparando para irme les dije: ‘Hagamos una foto’. Tomé la foto, sin intención de publicarla. Estaba en la posición de gorila durante el segmento 3 o 4 y simplemente dije ‘al diablo’ y simplemente lo publiqué. Sabía que había una posibilidad de que a la gente no le gustara y no me importaba.

«Miro hacia atrás y realmente lo veo casi como si me comportara como un niño. Quería meterme en problemas y que dijeran ‘bueno, él es bueno en su trabajo, así que vamos a mantenerlo cerca’. Solo quería expandir mis alas. Quería decir [suspiro exasperado] ‘déjame ser como soy, por extraño que sea’, así que tomé la foto. 25 minutos después, Michael Hayes, Road Dogg, Dave Kapoor (antes conocido como Ranjin Singh) llegan a la sala. Expulsan a todos los demás. Dave dice ‘¿por qué estoy viendo esto?’ Estoy como ‘sí, bueno, no estaba pensando’. Hunter está enojado por eso. No estaba contento con eso, pero estaba tranquilo al respecto. Hunter es un tipo razonable. Hunter también es un tipo inteligente. Fue la visión de Hunter que vio que los luchadores independientes podían tener éxito y realmente comenzó a enfocarse en ellos. Hunter es un tipo inteligente y razonable, pero estaba molesto por esto. Así que hablé con él.

“Recuerdo haber dicho ‘si sobrevivo hoy, estaré bien’. Luego, a primera hora de la mañana, un asistente administrativo se me acerca y me dice ‘sí, ¿puedes venir a ver a Dave en la oficina de recursos humanos?’ Recuerdo estar junto al ascensor y pensar ‘esto es todo, este es el día en que me despedirán de la WWE’. ‘Qué día tan emocionante y digno de mención es hoy’. No todos los días son así. Así que sí, me despidieron. Fue sobre todo un alivio”.