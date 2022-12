Cualquiera diría que ni sentido tiene hablar de una última lucha de Kurt Angle casi cuatro años después de su retiro y de que actualmente se esté recuperando de una doble cirugía de rodilla. No obstante, no podemos evitarlo cuando es él mismo quien lo hace.

En un reciente episodio de su podcast, The Kurt Angle Show, el medallista de oro olímpico adelanta que si fuera a tenerla AJ Styles y Ricochet podrían ayudarle. Porque tiene claro que necesitaría trabajar con talento joven en esa situación.

► La idea de Kurt Angle con AJ Styles y Ricochet

«Bueno, no soy tan estúpido. Así que me aseguraré de que sea un chico joven porque soy un poco mayor. Perdí un poco de un paso. Tendría que decir que alguien como AJ Styles o Ricochet, realmente me gustaba ese chico. Creo que tendría una lucha increíble con él.

Uno de los tipos más grandes, Braun Strowman. Me encantaría luchar contra Braun. Es tan atlético para su tamaño. Me recuerda mucho a Brock Lesnar con su atletismo. No es tan atlético como Brock, está bastante cerca. Pero creo que esos muchachos me llevarían bastante bien durante ese combate«.

Sería básicamente un combate en el que el oponente de Kurt Angle hiciera todo el trabajo para que este tuviera sus momentos y finalmente ganar. Quizá lo peor de su última lucha es que fuera derrotado. Así que veremos si próximamente se despide de otra manera.

¿Os gustaría ver una lucha con Kurt Angle, AJ Styles y Ricochet?